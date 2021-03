Urlaub in Portugal : Auch an der Algarve wieder mehr Buchungen aus Deutschland

Auch an der Algarve wieder mehr Buchungen aus Deutschland

Urlaub in Portugal

Die Reisewarnung für die portugiesische Urlauberregion Algarve wurde aufgehoben. Die Buchungen von Urlaubern aus Deutschland steigen wieder an. Foto: Matthias Balk/Archiv/dpa

Lissabon Seit Sonntag gilt die Algarve nicht mehr als Risikogebiet. Damit ist die portugiesische Küstenregion auch bei deutschen Urlaubern wieder im Rennen. Der erste Buchungsanstieg wurde bereits verzeichnet.

Seit Sonntag gilt das bei Deutschen beliebte Urlaubsgebiet nicht mehr als Risikogebiet. Damit entfällt bei der Rückkehr nach Deutschland eine Quarantäne und Testpflicht. Fernandes versicherte, Urlaub an der Algarve sei sicher, dafür stehe das Konzept „Clean&Safe“ in Hotels und anderen touristischen Betrieben. „Wir sind sehr, sehr vorsichtig und öffnen nur Schritt für Schritt“, betonte der Verbandspräsident.

Für die Touristen gelten dieselben Beschränkungen wie für Einheimische. Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht. Alle Gaststätten, Cafés und Bars sollen ab Anfang April schrittweise wieder öffnen dürfen. An Wochenenden und über Ostern darf man aber vorerst nicht im Land herumreisen. In geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit gilt Maskenpflicht, im Freien dann, wenn der Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht gewahrt werden kann.