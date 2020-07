Plastikmüll vermeiden : Auf Reisen eigene Thermobecher und Trinkflaschen mitnehmen

Wasserspender gibt es an vielen Orten - für Reisende sind sie eine gute Möglichkeit, unterwegs die Nutzung von Plastikflaschen zu vermeiden. Foto: Jörg Carstensen/dpa/dpa-tmn

Berlin Im Urlaubsland lieber nur Wasser aus Plastikflaschen trinken: Diesen Ratschlag beherzigen viele Touristen. Wer sich informiert und vorbereitet, kommt allerdings auch ganz ohne Plastikmüll aus.

Tüten für den Einkauf, Einwegbesteck zum Essen und Wasser in PET-Flaschen: Plastikverpackungen sind auf Reisen zwar praktisch, sie landen am Ende aber oft am Strand oder im Meer. Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF lässt sich Plastikmüll im Urlaub aber einfach vermeiden.