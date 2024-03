Hilfe beim Bahnfahren Aus für die App DB-Streckenagent

Am zweiten Mai ist es vorbei mit der App „DB Streckenagent“. Darauf weist das Fachportal „heise online“ hin. Allerdings werden laut der Deutschen Bahn die beliebtesten Funktionen schrittweise in den „DB Navigator“ aufgenommen. Etwa der Verbindungsalarm und der Haltestellenmonitor. Mitte April will die Bahn den erweiterten „DB Navigator“ vorstellen.