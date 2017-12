später lesen Neues aus der Reisewelt Ausflugstipps: Panorama-Route und Feinschmecker-Park FOTO: Andreas Heimann FOTO: Andreas Heimann Teilen

Zweimal täglich finden in den Räumen unweit des Hauptbahnhofs Backworkshops in englischer Sprache statt, informiert das Polnische Fremdenverkehrsamt. Die Backwaren lassen sich auch direkt im Museum mit einem Kaffee verköstigen. Schon seit Jahrhunderten gibt es die Obwarzanki in Krakau. Laut dem Museum werden in der Stadt täglich rund 150 000 Hefekringel verkauft. Krakau ist Polens zweitgrößte Stadt und ein beliebtes Reiseziel. dpa