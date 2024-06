Algarve Ausflugstipps rund um Sagres

Ebenfalls empfehlenswert ist ein Trip in den Vicentina-Nationalpark, der sich bis in den Alentejo erstreckt. Zwischen einem Meer aus Portugieser-Röschen tummeln sich hier auch Adler und Störche. Ebenfalls sehenswert: die Praia do Amado, an der sich in der Brandung des Atlantik Surfer aus der ganzen Welt auf zum Teil riesigen Wellen austoben. Beliebt ist der Strand auch wegen seiner urigen Restaurants, die mit traditionellem Fischeintopf, frischen Garnelen und gegrilltem Tintenfisch aufwarten.