Urlaub mit Absicherung : Auslandkrankenversicherungen: Was Reisende beachten sollten

Mainz Ob nach einem Autounfall, einem Sturz beim Wandern oder einer Lebensmittelvergiftung: Eine gute Reisekrankenversicherung ist im Ausland viel Wert. Sie sollte aber bestimmte Bedingungen erfüllen.

Zum anderen übernehmen die Versicherer in den meisten Fällen nur die Kosten für „medizinisch notwendige“ Krankenrücktransporte in die Heimat. Diese müssen dann ärztlich angeordnet sein. Sieht der Schutz hingegen auch die „medizinisch sinnvolle“ Rückführung vor, so wird der Rücktransport auch dann finanziert, wenn eine Weiterbehandlung im Ausland zwar vertretbar ist, aber in Deutschland mehr Erfolg verspricht. Außerdem sollte die Versicherung vorsehen, im Ausland gestellte privatärztlichen Rechnungen in vollem Umfang zu erstatten.