Föhnfrisur und Manta Ausstellung im Oldenburger Schloss holt 80er zurück FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam

Das Zimmer ist in schrillen Farben gestrichen, an den Wänden hängen Zeitungsseiten. Die Schlagzeilen im ersten Ausstellungsraum im Oldenburger Landesmuseum geben wieder, was die Menschen in den 80er Jahren bewegt hat: Von Wyona Schütte, dpa