Corona-Risikogebiet : Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Südtirol ab

Berlin Neben der Lombardei und Venetien ist auch Südtirol derzeit besonders von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Nachdem bereits das Robert Koch-Institut die italienische Provinz zum Risikogebiet erklärt hat, folgt nun auch das Auswärtiges Amt mit einem Reisehinweis.

Abgeraten wird nun von nicht nötigen Reisen in die Regionen Südtirol,

Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der Provinz

Padua in der Region Venetien. Das Robert Koch-Institut habe nun auch

Südtirol als Risikogebiet eingestuft, sagte der Sprecher. Im

Krisenstab des Auswärtigen würden die RKI-Empfehlungen regelmäßig

beraten.