Badeurlaub : Baden am besten an Stränden mit rot-gelber Flagge

Baden am besten an Stränden mit rot-gelber Flagge

Urlauber sollten in Deutschland am besten dort baden, wo eine rot-gelbe Flagge weht: Dieser Bereich wird von Rettungsschwimmern bewacht. Foto: Falk Zielke/dpa-tmn.

Bad Nenndorf „Je mehr Flaggen es werden, desto komplizierter wird es“, meint DLRG-Sprecher Martin Holzhause. Badeurlauber in Deutschland sollten sich vor allem die Kombination Rot-Gelb einprägen, rät er.

Weht diese Flagge am Strand, bedeutet das: Diese Badestelle ist durch Rettungsschwimmer bewacht. „Sie kann auf einer Station wehen“, erklärt Holzhause, „sie kann aber auch in einem Abstand von 50 bis 200 Metern an einem Gewässer aufgestellt sein.“ Wer ins Wasser will, sollte das an solchen gekennzeichneten Stellen tun, die meisten Badeunfälle passieren in nicht bewachten Bereichen.