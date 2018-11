später lesen Wassertemperaturen Baden im Mittelmeer nur noch vereinzelt möglich FOTO: Petros Karadjias FOTO: Petros Karadjias Teilen

Badeurlaub am Mittelmeer ist nur noch sehr vereinzelt im Osten möglich. An den Stränden Zyperns ist das Wasser noch 21 bis 23 Grad warm, im türkischen Antalya 22 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hamburg. dpa