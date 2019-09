Zugausfall : Bahn bietet nach Sturm Erstattung an

Bahn bietet nach Sturm Erstattung an

Stürmischer Wind hat am Dienstag (17.09.) den Bahnverkehr in Norddeutschland gestört. Betroffene Fahrgäste können sich ihre Tickets kostenlos erstatten lassen. Foto: Peter Steffen/dpa/dpa-tmn.

Berlin Die Deutsche Bahn bietet vom Sturm in Norddeutschland betroffenen Fahrgästen eine kostenlose Erstattung von Tickets an. Diese gibt es, wenn Kunden eine gebuchte Fahrt im Fernverkehr aufgrund des Unwetters nicht antreten konnten oder wollten, teilt das Unternehmen mit.

Wer die Erstattung in Anspruch nehmen möchte, kann dies bei Online- und Handytickets entsprechend auch online tun. Fahrkarten, die in einem Reisezentrum, am Automaten oder von einer Agentur der Deutschen Bahn gekauft wurden, können nur vor Ort bearbeitet werden.