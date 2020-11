Mobilität sichern : Bahn will Angebot auch im Teil-Lockdown aufrecht erhalten

Bahn will Angebot auch im Teil-Lockdown aufrecht erhalten

Wie schon beim Lockdown im Frühjahr will die Deutsche Bahn auch in den kommenden Wochen ihr Angebot aufrecht erhalten. Foto: Silas Stein/dpa

Berlin Teil-Lockdown in Deutschland, aber der bundeseigene Bahnkonzern will sein volles Angebot aufrechterhalten. Der Verkehrsminister findet das gut und wichtig. Die private Konkurrenz sieht sich benachteiligt.

Die Deutsche Bahn will auch während des Teil-Lockdowns in der Corona-Krise den Fahrbetrieb nahezu ohne Einschränkungen aufrechterhalten. „Wir fahren weiter den vollen Fahrplan“, sagte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. „Der Zugbetrieb bei der DB läuft also planmäßig.“