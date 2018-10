später lesen Fahrplanmäßig Bahnreisende zur Zeitumstellung eine Stunde länger unterwegs FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Bahnreisende sind in der Nacht der Umstellung auf die Winterzeit eine Stunde länger unterwegs. In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober werden die 16 nachts verkehrenden Fernverkehrszüge an einem geeigneten Bahnhof eine Stunde anhalten, wie die Deutsche Bahn erläutert. dpa