Nach vollständiger Impfung : Bald keine Quarantäne mehr für geimpfte EU-Bürger in England

Bald keine Quarantäne mehr für geimpfte EU-Bürger in England

London Wer nach England einreist, muss sich nicht mehr zwangsläufig in Quarantäne begeben - sofern man vollständig geimpft ist und einen europäischer Impfpass besitzt. Auch für Reisende aus den USA soll es Lockerungen geben.

Vollständig geimpfte EU-Bürger sollen Berichten zufolge bald in England nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Minister der britischen Regierung wollten am Mittwoch Details der Regelung diskutieren, wie unter anderem der „Guardian“ berichtete.