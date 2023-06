Leitfaden im Pass Bali gibt Benimmregeln für Touristen heraus

Hintergrund sind gleich mehrere Vorfälle in den vergangenen Monaten.So musste eine Russin ausreisen, nachdem sie auf sozialen Netzwerkenein Foto gepostet hatte, auf dem sie sich nackt an einen berühmtenBanyan-Baum geschmiegt hatte. Diese Baumart wird von Hindus in allerWelt - darunter auch von den Balinesen - als heilig verehrt.