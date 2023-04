Keine Einigung im Tarifstreit Bangen um die Bahnfahrt: EVG droht wieder mit Streiks

Der nächste Verhandlungstermin bei der Bahn ist für Ende Mai angesetzt. Es bleibt also viel Zeit für Warnstreiks. „Wir hoffen, dass wir ein verbessertes Angebot bekommen in der nächsten Zeit, sonst wird es Warnstreiks geben“, sagte EVG-Vertreterin Ingenschay. „Wir haben ja auch schon gesagt, dass das ein bisschen massiver ausfallen wird als in der Vergangenheit.“ Bereits am Freitag legte die EVG den Nah- und Regionalverkehr für mehrere Stunden lahm.