Nationalpark : Baumkronenpfad Hainich: Reizvoller Blick auf Laubwald

Schönstedt Der Nationalpark Hainich gilt als das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet in Deutschland. Besonders reizvoll darauf ist ein Blick vom Baumkronenpfad.

Im Nationalpark Hainich in Nordwestthüringen haben in diesem Jahr bislang mehr als 68.000 Menschen eine Tour auf dem dortigen Baumkronenpfad unternommen. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen sei vor allem der Juni ein sehr guter Monat gewesen, sagte Betriebsleiter Michael Zilling auf Anfrage.

Bäume trotzen der Trockenheit

Die Bäume trotzen nach Beobachtungen Zillings aktuell noch der Trockenheit. Zwar zeigten sich an einzelnen Baumkronen gewisse Trockenschäden, aber die Auswirkungen der Trockenheit seien „noch nicht so extrem“ zu spüren wie im stark betroffenen Westteil des Nationalparks. Der Baumkronenpfad liegt im Ostteil. Die Bäume zu bewässern ist Zilling zufolge nicht möglich. Grund: Eingriffe in die Natur seien im Nationalpark ganz bewusst nicht gewünscht, und auch künstliche Bewässerung sei ein Eingriff in die Natur.