Nicht rennen, ruhig bleiben Begegnung mit einem Bären: So verhalten Sie sich richtig

Im Grenzgebiet von Salzburg und Bayern ist erneut ein Bär gesichtet worden. Am 10. Mai habe eine Polizeistreife das Raubtier beim Recyclinghof in Grödig beobachtet und am vergangenen Montag hätten es Passanten in Großgmain gesehen, bestätigte der Bär- und Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock, gegenüber der Nachrichtenagentur APA.