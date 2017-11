später lesen Blog Bericht einer Auswanderin: Neustart hinter alten Mauern FOTO: © katja (Creative Commons CC0) / pixabay.com FOTO: © katja (Creative Commons CC0) / pixabay.com Teilen

5,50 Millionen Menschen starrten am Montagabend gebannt in den Fernseher. Nicht etwa wegen dem Hochwälder Lothar, der leider leer ausging, sondern wegen einem anderen Detail: Die hübsche Polin Anna trägt einen Ring von ihrem Gerald, einem deutschstämmigen Farmer aus Namibia am Finger. Das heißt, dass Anna auch ihrer zweiten Heimat den Rücken kehren wird, um - nach dem Erfolg in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" - nach Namibia auszuwandern. Wie genau das nicht nur ohne Kameras funktioniert, sondern auch ohne Familie, Freunde und mit einem renovierungsbedürftigen Haus, berichtet Sara. Die junge Frau hat geerbt. Ein kleines Häuschen in Trier. Unbewohnbar. Soweit ist das nichts Neues, würde sie nicht von dort stammen, wohin Anna nun ihrem Gerald folgt: Afrika. Im Interview berichtet sie von ihren Erlebnissen.