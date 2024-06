Euro 2024 in Deutschland Berlin im Steckbrief: Reisetipps zur Fußball-EM

Wo in Berlin anfangen? Auf Fernsehturm oder Siegessäule geht es hoch hinaus, an der Bernauer Straße, am Checkpoint Charlie oder an der Eastside Gallery wird die Zeit der Mauer gegenwärtig und damit die lange Teilung der Stadt. Hochkultur gibt es auf der Museumsinsel und in so vielen weiteren großen Museen zu sehen, die sich über die Stadt verteilen. Eine Empfehlung: das Deutsche Technikmuseum in Kreuzberg. Vor allem Luftfahrt- und Eisenbahnfans kommen hier auf ihre Kosten.