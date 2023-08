Sommer daheim Einfach mal mitten im Wald schlafen – sieben besondere Campingplätze

Zelten gehen ist einer der Reisetrends des 21. Jahrhunderts. Aber nicht einfach so mit Schlafsack und Isomatte – nein, luxuriös campen. Glamping nennt sich das Konzept, eine Wortneuschöpfung aus „glamourous camping“, also „glamourös zelten“. Bedeutet: Man schläft in der Natur, aber in bequemen und gut ausgestatteten Unterkünften. Das können zum Beispiel große, fest montierte Zelte mit richtigen Betten, Bad und Küche sein.