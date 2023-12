Wintersport Beste Sicht auf der Piste: Worauf es bei Skibrillen ankommt

Das Sichtfeld sollte möglichst groß sein und die Polsterung an den Seiten und an der Nase darf sich nicht störend anfühlen. Ratsam ist eine Beschichtung gegen das Beschlagen (Anti-Fog), unverzichtbar ein UV-Schutz - idealerweise bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometern, also UV-400. Kunststoff-Doppelgläser sorgen bei heftigen Stürzen für mehr Sicherheit. Denn bricht dabei die vordere Scheibe, schützt die hintere die Augen vor Verletzungen.