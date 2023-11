Online-Buchungsportale Betrugsmasche: Wenn vermeintlich das Hotel schreibt

Was in solchen Fällen hilft, ist wie so oft eine gesunde Portion Skepsis. Die Verbraucherschützer und die Portale stellen klar: Bezahlvorgänge werden nur über ihre Buchungssysteme der Portale abgewickelt. Kunden würden nie abseits davon - etwa per Mail, Telefon oder Chat - zur erneuten Eingabe von Zahlungsdaten aufgefordert werden.