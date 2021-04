Tipps für Neulinge : Bloß kein Camping-Urlaub - oder doch?!

Berlin Camping-Urlaub verspricht in Corona-Zeiten maximale Freiheit im Rahmen der Möglichkeiten. Doch wer sonst eher anders reist, hat vor dem ersten Mal viele Fragen. Ein Guide für Einsteiger.

Wer keine Rundreise machen, sondern den Urlaub an einem Standort verbringen will, kann auch einen Wohnwagen in Betracht ziehen, also einen Anhänger mit Küche, Bad, Wohn- und Schlafraum.