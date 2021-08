Stornierungen : Brände in Europa: Was ist mit Urlaub in ein paar Wochen?

Brände in Europa: Was ist mit Urlaub in ein paar Wochen?

Ein Mann mit Hund am Strand in der Ferienregion Bodrum: In Teilen der Türkei toben heftige Brände. Foto: Emre Tazegul/AP/dpa

Berlin Die Bilder der Brände in Griechenland und der Türkei schockieren. Falls Sie den Impuls verspüren, Ihren in ein paar Wochen anstehenden Urlaub dort abzusagen, sollten Sie noch einmal innehalten.

In Teilen Südosteuropas und in der Türkei toben heftige Waldbrände. Mancher Urlauber, dessen Reise erst in paar Wochen ansteht, dürfte sich angesichts der Bilder fragen: Kann und will ich in der Ecke überhaupt noch Urlaub machen?