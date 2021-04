Corona-Lage : Brasilianische Virus-Variante P1 hat Mallorca erreicht

Palma Die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen liegt derzeit bei 32,95 und ist damit vergleichweise niedrig. Doch auf Mallorca, das zu dieser Inselgruppe gehört, kommt wohl ein anderes Problem zu. Denn dort wurde nun die brasilianische Corona-Variante P1 entdeckt.

Die Mutation sei am Vortag bei einer routinemäßigen genaueren Untersuchung, der sogenannten Sequenzierung, eines positiven PCR-Tests vom 29. März entdeckt worden. In Deutschland hatte es erheblichen Ärger ausgelöst, dass Zehntausende Deutsche zum Osterurlaub auf die beliebte Ferieninsel im Mittelmeer gereist waren.

Die Corona-Zahlen auf den Balearen, zu denen Mallorca gehört, sind weiterhin relativ niedrig. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums in Madrid bei 32,95. Zum Vergleich: In Deutschland betrug dieser Wert am Mittwoch 153 bei steigender Tendenz.