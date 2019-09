Wandel und Fortschritt : Bundesweite Veranstaltungen am Tag des offenen Denkmals

Einen architektonischen Kontrast bilden das Münster und das von dem New Yorker Architekten Richard Meier entworfene Stadthaus in Ulm. Die zentrale Auftaktfeier zum Tag des offenen Denkmals findet dieses Jahr in Ulm statt. Foto: Karl-Josef- Hildenbrand.

Ulm Wandel und Fortschritt, die sich in Gebäuden oder Orten zeigen: Beim stehen in diesem Jahr Umbrüche im Mittelpunkt. Ausgangspunkt ist das 100. Jubiläum der Kunstschule Bauhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sichtbar soll das Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ aber auch in geschützten historischen Holzkegelbahnen oder Klöstern werden. „Thema sind Umbrüche an einem jeden Denkmal“, sagte Sarah Wiechers von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Die Bauhaus-Ästhetik gilt als Paradebeispiel moderner Architektur. Doch der Tag des offenen Denkmals will gerade die Relativität des Modernitätsbegriffs anschaulich machen. Wiechers: „Was heute alt ist, war in seiner Entstehungszeit ja modern.“ Wandel und Fortschritt könnten Theater betreffen, die ihre Programmatik änderten, oder Industriedenkmale wie die Zeche Zollverein in Essen, die zum Kulturschauplatz umgenutzt wurde.

Die zentrale Auftaktfeier für bundesweit 8000 Veranstaltungen findet in diesem Jahr in Ulm statt. Nach der Eröffnung geht es bei einer Podiumsdiskussion um die Frage, was ein Denkmal modern macht. Die Stiftung Denkmalschutz organisiert den Tag des offenen Denkmals zum 27. Mal und rechnet wie in den Vorjahren mit rund 3,5 Millionen Besuchern bundesweit.