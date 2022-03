Ab 15. März : Corona-Anmeldung für Einreise nach Griechenland fällt weg

Athen Griechenlandurlauber haben es ab dem 15. März bei der Einreise etwas leichter. Dann endet nämlich die Corona-Anmeldepflicht. Noch eher kommt die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien.

Außerdem fällt vom 5. März in Griechenland die Maskenpflicht im Freien. In der Gastronomie und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen aber weiterhin Impf- oder Genesungsnachweise gezeigt werden. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Neuinfektionen in dem Land deutlich zurückgegangen. Das Gesundheitssystem stehe nicht mehr unter sehr starkem Druck, teilte die zuständige Behörde mit.