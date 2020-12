Mehr Palnungssicherheit : Corona-Reiseversicherungen: Buchung mit beschränktem Risiko

Leere Bänke am Hamburger Flughafen: Durch die Corona-Pandemie müssen die meisten Reisen derzeit abgesagt werden. Foto: Christian Charisius/dpa/dpa-tmn

Berlin Hauptsache sicher: Einige Reiseveranstalter bieten spezielle Corona-Versicherungen. Auch Versicherer haben ihre Policen teils überarbeitet. Übersichtlicher ist es damit nicht unbedingt geworden.

Es sind nicht so sehr die Fragen nach dem nächsten Reiseziel, die Urlauber gerade beschäftigen. Oft geht es dieser Tage um Stornierungsmöglichkeiten und den Versicherungsschutz.

Beispiele: Kann ich meine Pauschalreise kostenlos stornieren, wenn ich oder ein Familienmitglied an Covid-19 erkranken? Übernimmt meine Reiserücktrittversicherung die Stornokosten, wenn ich kurz vor Abreise in häusliche Quarantäne muss? Wer zahlt, wenn sich meinen Urlaubsaufenthalt quarantänebedingt verlängert? Und greift die Reisekrankenversicherung, wenn ich wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus muss?

Bei einigen Veranstaltern sind die neuen Corona-Versicherungen kostenlos im Reisepaket enthalten. So ist der Versicherungsschutz „Covid protect“ der Tui und einigen ihrer Tochtergesellschaften wie Airtours, Ltur und Gebeco derzeit obligatorischer Bestandteil des Urlaubs - also bereits automatisch in der Buchung intergriert. Das gilt derzeit für jeden Urlaub mit Abreise bis Ende April 2021.