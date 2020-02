Doch nicht Asien : Coronavirus: „Norwegian Spirit“ fährt im Mittelmeer

Die „Norwegian Spirit“ sollte in diesem Sommer eigentlich in Asien fahren - nun wird es das Mittelmeer sein. Foto: Michel Verdure/ NCL Unlimited Usage/dpa-tmn.

Miami Das neuartige Coronavirus macht vielen Kreuzfahrten in Asien einen Strich durch die Rechnung - jetzt auch denen der „Norwegian Spirit“.

Die Covid-19-Epidemie in China beeinflusst mittlerweile auch Kreuzfahrten in Asien. Häfen in China werden nicht mehr angefahren, Schiffe wurden entsprechend umgeroutet. Aida Cruises hat die Saison in der Region vorzeitig beendet, nachdem der „Aida Vita“ in einem Hafen in Vietnam das Anlegen untersagt worden war.