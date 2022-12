Mehr Züge, höhere Preise : Das ändert sich zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember

Mit dem Fahrplanwechsel an diesem Wochenende soll auch die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Baden-Württemberg in Betrieb gehen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Berlin Neue Strecken, neue Züge, dichtere Taktung: Zum Fahrplanwechsel an diesem Wochenende verspricht die Deutsche Bahn zahlreiche Verbesserungen für die Fahrgäste. Teurer wird Bahnfahren allerdings auch, pünktlicher nicht unbedingt.

Bereits seit einigen Tagen ist der neue ICE 3 Neo zwischen Nordrhein-Westfalen und Frankfurt im Einsatz. Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Baden-Württemberg geht ebenfalls in Betrieb. An der derzeit großen Unpünktlichkeit dürfte sich so schnell indes nichts ändern. Teurer wird Bahnfahren zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember auch.