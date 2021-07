Norddeutschland : Das Alte Land kann mehr als Äpfel und Kirschen

Jork Altes Land - wird da nicht ganz viel Obst angebaut? Aber klar. Doch die wenigsten verbinden mit der Region feine Sandstrände und eine ausgeprägten Möbeltradition. Es lohnt sich, danach zu suchen.

Wer durch das Museum Altes Land in Jork schlendert, findet in der Abteilung für Möbel und Trachten ein Ausstellungsstück mit Namen Tittengevstohl. Was aussieht wie ein Kinderstuhl, ist schlicht eine praktische Erfindung.