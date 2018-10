später lesen Wassertemperaturen Das Meer in Antalya lockt mit 26 Grad FOTO: Marius Becker FOTO: Marius Becker Teilen

In Deutschland wird es langsam kalt, doch am Mittelmeer ist weiterhin Badeurlaub möglich. In Antalya in der Türkei laden 26 Grad Wassertemperatur zum Planschen ein. dpa