später lesen Wassertemperaturen Das Mittelmeer ist noch warm genug zum Baden FOTO: Katia Christodoulou FOTO: Katia Christodoulou Teilen

Twittern

Teilen



Am Mittelmeer geht der Sommer weiter - zumindest für Badeurlauber: Die Wassertemperaturen in vielen Ferienregionen sind immer noch angenehm. Auf Mallorca hat das Meer 24 Grad, in der Ägäis sind es noch zwischen 20 und 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. dpa