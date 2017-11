Das Mittelmeer ist nur noch im Südosten warm

Ein Badeurlaub am Mittelmeer ist noch möglich. An den Stränden Zyperns kommt das Wasser noch auf 22 bis 24 Grad. Im türkischen Antalya sind es 22 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diese Woche. dpa

Im westlichen Mittelmeer und auch in Griechenland sind die Temperaturen zum Baden allerdings schon zu kühl: Mallorca erreicht maximal 19 Grad, die Ägäis 16 bis 20 Grad. Gran Canaria dagegen lockt mit 23 Grad - und das Rote Meer in Ägypten sogar mit 26 Grad. Wer es noch wärmer mag, muss in die Ferne fliegen.



Wassertemperaturen in Europa:

Biskaya 13-16

Algarve-Küste 18-21

Azoren 19-21

Kanarische Inseln 22-23

Französische Mittelmeerküste 13-15

Östliches Mittelmeer 19-24

Westliches Mittelmeer 13-20

Adria 14-17

Schwarzes Meer 11-16

Madeira 22

Ägäis 16-20

Zypern 22-24

Antalya 22

Korfu 19

Tunis 20

Mallorca 17-19

Valencia 19

Biarritz 16

Rimini 15

Las Palmas 23



Wassertemperaturen an Fernreisezielen:

Rotes Meer 26

Südafrika 18

Mauritius 34

Seychellen 31

Malediven 29

Sri Lanka 28

Thailand 29

Philippinen 23

Tahiti 28

Honolulu 23

Kalifornien 14

Golf von Mexiko 28

Puerto Plata 27

Sydney 22