Wirtschaftsfaktor : Das Oktoberfest ist Gaudi und Milliardengeschäft

München Für Brauer, Wirte, Einzelhändler und Hotels ist das Oktoberfest ein großes Geschäft. Mehr als 1,2 Milliarden Euro habe die Münchner mit dem Oktoberfest vergangenes Jahr eingenommen, erklärt das Wirtschaftsreferat der bayerischen Landeshauptstadt.

Hotels sind demnach die größten Profiteure. In den Festzelten und Fahrgeschäften auf der Wiesn ließen die Besucher 442 Millionen Euro - aber „allein für Übernachtungen gaben die auswärtigen Festgäste nochmals insgesamt rund 505 Millionen Euro aus“, teilte die Stadt mit. Mehr als eine Million Besucher übernachten in Hotels und Pensionen. „Die Gäste bleiben in der Regel zwei, drei Tage“, sagt Frank-Ulrich John, Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands.