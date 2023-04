Nicht rennen, ruhig bleiben Das raten Experten bei einer Begegnung mit einem Bären

Sollte ein Bär einen Menschen dennoch attackieren, solle sich dieserauf den Bauch legen oder auf den Boden kauern und die Hände in denNacken nehmen, so das LfU. In der Regel werde der Bär dann von demMenschen ablassen oder ihn lediglich beschnuppern. Der Mensch solledann abwarten, bis sich der Bär entfernt hat.