Zeitzeugen abseits der Zechen : Das Ruhrgebiet und seine Schlösser

Schloss Bodelschwingh in Dortmund ist ein alter Adlerssitz im Stil der Renaissancezeit. Foto: Knyphausen'sche Verwaltung/dpa-tmn

Oberhausen Die meisten wurden gebaut, als es im Ruhrgebiet noch keine Zechen und Stahlwerke gab: Etliche Schlösser, Burgen und Herrenhäuser erinnern von Duisburg bis Dortmund an die vorindustriellen Zeiten.

Sehr alt: Schloss Broich in Mülheim an der Ruhr

Das Gebäude ist nicht einfach alt - es ist uralt: Schloss Broich mit seinen meterdicken Mauern stammt aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts. In der Nähe der Ruhr wurde die Festung einst zum Schutz des Handelsweges zwischen Duisburg und Paderborn gebaut, sie gilt als eine der bedeutendsten karolingischen Befestigungen im deutschen Sprachraum. Im 17. Jahrhundert wurde das Schloss als barocke Residenz ausgebaut, heute ist Broich im städtischen Besitz. Am Rand eines hügeligen Parks steht das Bauwerk im Kontrast zu den Hochhäusern in Mülheims Innenstadt. Informationen: www.schloss-broich-muelheim.de