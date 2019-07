E-Katamarane und Privatinsel : Das sind die neuen Attraktionen für Kreuzfahrt-Urlauber

Hurtigruten: Elektro-Katamarane für Tagesausflüge</p><p>Oslo Hurtigruten setzt auf bestimmten Tagesausflügen seiner Postschiffreisen künftig elektrisch betriebene Katamarane ein. Ab August 2019 soll ein solches Schiff auf den Lofoten und zu Nordlicht-Fahrten ab Tromsø aufbrechen, kündigte die norwegische Reederei an.

Royal Caribbean hat bei der Meyer Werft in Turku ein weiteres Kreuzfahrtschiff mit Flüssiggasantrieb in Auftrag gegeben. Das dritte LNG-Schiff der sogenannten Icon-Klasse soll im Jahr 2025 ausgeliefert werden, kündigte die US-amerikanische Reederei an. Die Fertigstellung der beiden Schwesterschiffe ist für 2022 und 2024 geplant. LNG-Schiffe sind weniger umweltschädlich als andere Kreuzfahrtschiffe, die mit Schweröl oder Marinediesel fahren.