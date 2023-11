Alles unter Kontrolle Das sind die Ski-Neuheiten der Saison

Die Modelle sind in drei Breiten erhältlich: Während die 11er-Ski eher für Profi-Freerider gedacht sind, richten sich die schmaleren 10er- und 9er-Modelle an Skifahrerinnen und Skifahrer mit progressivem Fahrstil, so Blizzard. Sie seien einfach in ihrem Gebrauch, stabil und vielseitig in allen Bedingungen - man könnte sie als eine Art moderne, weiche All-Mountain-Ski bezeichnen, so Blizzard-Produktmanager Gianluca Bisol.