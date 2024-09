Tag der Deutschen Einheit Das Stauwochenende beginnt schon am Mittwoch

In den Alpenländern kommen Urlauber auf den Fernstraßen meist gut durch: In Österreich etwa herrscht auf den Transitstrecken ein moderates Reiseverkehrsaufkommen, wie der ACE schreibt. Das gilt so weit auch in der Schweiz, hier könnte es aber auf der A 2 am Gotthard-Tunnel stocken: Wartezeiten seien am Mittwochabend, am Donnerstag und am Sonntag wahrscheinlich. Dauert es voraussichtlich mehr als eine Stunde länger, bietet sich ein Ausweichen über die A 13 (San Bernardino) an.