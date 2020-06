Nach Polen und Italien : Deutsche Bahn baut Auslandsverbindungen aus

Die Deutsche Bahn will bis Ende Juni wieder alle Nachbarländer ansteuern. Das Angebot Richtung Schweiz, Österreich und Niederlande ist schon komplett. Foto: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa

Berlin Die Reisewarnung für 27 europäische Länder wurde gerade aufgehoben. Nun will auch die Deutsche Bahn ihr Angebot wieder ausweiten. Geplant sind etwa Verbindungen nach Polen und Italien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Deutsche Bahn will bis Ende Juni wieder in alle Nachbarländer fahren. Das Angebot werde schrittweise hochgefahren, teilte das Bundesunternehmen mit. „Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität“, hob Fernverkehrschef Michael Peterson hervor.

Auf den meisten Verbindungen fahren demnach schon seit Anfang Juni Züge. Nun kommen nach und nach weitere Fahrten hinzu. Ab dem 22. Juni soll dann auch der Eurocity nach Polen zwischen Berlin und Warschau wieder fahren. Das Angebot Richtung Schweiz, Österreich und Niederlande ist schon komplett.

Seit März waren in der Corona-Krise zahlreiche Auslandsverbindungen ausgefallen. Nach dem weitgehenden Wegfall der Reisewarnungen in Europa will die Bahn Touristen in die Züge locken.