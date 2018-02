später lesen Stadt der Liebe Deutsche kommen nach Terroranschlägen wieder nach Paris FOTO: Malte Christians FOTO: Malte Christians Teilen

Frankreichs Millionenmetropole Paris mit den Attraktionen Eiffelturm, Louvre oder dem Prunkschloss von Versailles lockt wieder deutlich mehr Besucher aus Deutschland an. Rund 1,1 Millionen Touristen aus dem Nachbarland kamen im vergangenen Jahr in Hotels der Pariser Region an. dpa