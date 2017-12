später lesen Europaweite Aktion Deutsche Ryanair-Piloten wollen streiken FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Beim irischen Billigflieger Ryanair kündigt sich der erste Pilotenstreik der Geschichte an. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat am Dienstag (12. Dezember) zu Streiks an den deutschen Basen aufgerufen. dpa