Außenstelle in Nürnberg Deutsches Museum soll 2020 als „Zukunftsmuseum" starten FOTO: Timm Schamberger FOTO: Timm Schamberger

Die geplante Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg kommt voran. Am 16. März solle der Grundstein gelegt werden, sagte der Generaldirektor Wolfgang Heckl bei einem Symposium in München zur Gestaltung des Ablegers. dpa