Naturfreund bis Reisemuffel : Deutschland, Deine Urlaubstypen

Berlin Die Deutschen reisen so viel wie nie zuvor. Untersuchungen von Tourismusexperten haben ergeben: 2018 wurden gut 70 Millionen Reisen von mindestens fünf Tagen Dauer unternommen.

- Erholungssuchende: Endlich mal was für mich tun - ob nun mit Entspannung oder Bewegung für Körper und Seele. Fitness und Wellness streben im Urlaub laut BAT-Studie 40 Prozent an - vor 20 Jahren waren es nur halb so viele. Das Umfrageinstitut Civey beschreibt in seinem Tourismusreport 2018 typische Erholungsurlauber unter anderem mit den Worten „verheiratet, konsumfreudig, Schlagerhörer, AfD-Anhänger“. Das habe die Erfassung soziodemographischer Merkmale sowie von Einstellungen und Verhalten der Umfrageteilnehmer ergeben.