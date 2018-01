Deutschlands beliebtester Campingplatz liegt im Allgäu

„Camping Hopfensee“ in Füssen im Allgäu ist einer Datenauswertung zufolge der beliebteste Campingplatz in Deutschland. Das Online-Portal Camping.info aus Österreich hat dafür 141 713 Bewertungen von 65 554 Campingurlaubern berücksichtigt. dpa

Europaweit landete „Camping Hopfensee“ auf Rang zwei. Der erste Platz ging hier wie im Jahr zuvor an „Campinghof Grubhof“ im Salzburger Land. In Deutschland auf Rang zwei kam der bayerische „Panorama&Wellness-Campingplatz Großbüchlberg“ in Mitterteich. Platz drei ging an „Naturcamping Spitzenort“ im schleswig-holsteinischen Plön. Auf Platz vier kam der „Campingpark Südheide“ im niedersächsischen Winden, auf Platz fünf „Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping“ in Rosenfeld-Grube in Schleswig-Holstein.