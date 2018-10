Die Hafencity kommt langsam in Hamburg an

Wenn Frank W. Jacob aus seinen bodentiefen Wohnzimmerfenstern schaut, dann fällt ihm eine ganze Reihe von Geschichten ein. Von der Sandwüste, die da um ihn herum war, 2004, als er in seine Wohnung einzog, als erster Bewohner in der Hamburger Hafencity. Von Verena Wolff, dpa

Von den Bauarbeitern, die in aller Früh anfingen und am Abend wieder abzogen. „Allzu viel Leben war hier nicht zu erkennen“, sagt der Jurist. Keine Straßen, keine Geschäfte, keine Menschen.

Jacob sah nach und nach in allen Himmelsrichtungen Baustellen. Nur auf der anderen Seite des Sandtorkais, da war Ruhe. Denn dort hatte man vor mehr als 100 Jahren schon die Speicherstadt gebaut: rote Backsteine, eine Zeile von Häusern, die vom Wasser aus zu erreichen ist und in der die Händler jahrzehntelang ihre Waren von den Schiffen in die Kontore lieferten.

Ein Stadteil entsteht

Südlich der Speicherstadt hat sich also ein ganz neuer Stadtteil ausgebreitet - oder besser: Er ist dorthin geplant worden. Arbeiten und Wohnen, Schule, Shoppen und Schiff fahren - denn auch Kreuzfahrtschiffe können am Überseequartier anlegen. Dazu steht ein Provisorium am Ufer der Elbe, direkt neben einer riesigen Baugrube. Sie ist das Areal, auf dem ein Einkaufsviertel entstehen soll mit Wohnungen, Hotels und eben dem künftigen Terminal, in dem die Kreuzfahrtpassagiere ein- und aussteigen können.

Immerhin: Die Wege sind schon da. Die neue U-Bahn-Linie U4 fährt vom Jungfernstieg aus auf schnellstem Weg zum Überseequartier und der HafenCity Universität, ein paar Minuten dauert das nur.

Und dann steht man in kunstvoll schummerig beleuchteten und überhaupt künstlerisch gestalteten Haltestellen, die tief unter der Erde liegen – am Abend und an den Wochenenden mitunter ganz allein, denn so ganz ist dieser neue Stadtteil noch nicht im Bewusstsein aller Hamburger angekommen, die in den anderen 103 Stadtteilen leben. Es sei denn, sie besuchen die Elbphilharmonie. Doch das ist oft leichter gesagt als getan - die Karten sind auf lange Zeit ausverkauft.

Beliebt bei Touristen und Einheimischen

Auch die Plaza in der Elphi, wie das markante, viel kritisierte Bauwerk des Architektenduos Herzog und de Meuron inzwischen liebevoll genannt wird, erfreut sich größter Beliebtheit, bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen. Mehr als sieben Millionen Besucher haben sich von dort aus schon einen Überblick verschafft über die Stadt. Das geht auch ohne Konzertkarte. Die Fahrt mit der einst längsten Rolltreppe Europas ist kostenlos, sie bringt die Besucher in ein paar Minuten auf die Plaza auf dem Dach des ehemaligen Kaispeichers A.

Frank W. Jacob hat die Elphi immer im Blick, von seinem verglasten Wohnzimmer aus kann er jeden Tag die Sonne hinter dem Gebäude verschwinden sehen. Um ihn herum gibt es keine Bagger und Kräne mehr - nur noch die entlang des Wassers, die die Geschichte des früheren Industriegebiets wieder aufgreifen und jetzt nur noch Zierde sind.

Und ein paar Straßen weiter, in der Osakaallee, ist auch das „Alte Hafenamt“ endlich richtig als Hotel in Betrieb. Denn kaum war das denkmalgeschützte Haus saniert, restauriert und innen schick und gemütlich als Hotel eingerichtet, gab es erstmal einen Wasserschaden und ein Feuer. Einen Hausgeist namens Josef habe man hier, munkeln sie – der sei für derlei Unglücke verantwortlich.

Hafen-City Hamburg

Anreise: Hamburg hat einen Flughafen, der von vielen innerdeutschen Airports und aus dem Ausland gut zu erreichen ist. Die Zuganbindung ist ebenfalls gut, aus München, Köln und Berlin zum Beispiel kann man stündlich ohne Umstieg nach Norden fahren. Mit dem Auto kommt man über die Autobahnen 1, 7 und 24 in die Hansestadt.

Unterkunft: In der Hafencity gibt es größere und kleinere Hotels, weitere sind im Bau. Die Unterkünfte in der Innenstadt, an der Alster und Richtung St. Pauli, sind nicht weit von der Hafencity entfernt.

Informationen: Hamburg Tourismus GmbH, Wexstraße 7, 20355 Hamburg, Tel.: 040/30 05 17 01.

