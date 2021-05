Promis und Walfänger : Die Inseln vor Massachusetts und ihre Geschichte

Das Kennedy-Haus in Hyannis Port kennen auch in Deutschland noch einige aus den Berichten der Boulevard-Presse. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Hyannis Die Inseln vor Massachusetts an der Ostküste der USA sind heute ein Ziel für die Schönen und Reichen. Doch es waren andere Persönlichkeiten, die die Geschichte der Region prägten: Walfänger.

Nantucket, Martha's Vineyard, Cape Cod: Das sind die Inseln an der Küste vor Massachusetts, die viele Amerikaner in Verzückung bringen. Hier leben die Reichen und Schönen.

Zumindest haben sie ein Häuschen auf einer der Inseln, die von Boston aus in rund zwei Stunden zu erreichen sind. Es sei denn, es ist Hochsommer. Wenn dann die Städter Richtung Meer fliehen, kann der Stau an der Sagamore Bridge nach Cape Cod um ein Vielfaches länger dauern. Nur diese eine Straße führt auf die Inseln.

Cape Cod, die Halbinsel, die in den Atlantik reicht, und die beiden Inseln Nantucket und Martha's Vineyard sind nicht nur hübsche Touristenziele. Sie haben auch eine bewegte Vergangenheit, die bis zur Ankunft der Pilgerväter zurückreicht. Das war im Jahr 1620, in Provincetown an der Nordspitze Cape Cods.

„Die Menschen hatten ein gutes Auskommen, aber sie hatten auch einen gefährlichen Job“, sagt der Einheimische Buddy Vanderhoop, der von Martha's Vineyard aus selbst zur See fährt. Er gehört zum Stamm der Wampanoag und weiß, wovon er redet. Sämtliche seiner Vorfahren haben Wale gefangen, später auch Schwertfische. „Unsere Leute waren die besten, jedes Walboot wollte Wampanoag an Bord haben“, sagt Vanderhoop.

Im Whaling Museum in Nantucket ist ein altes Ruderboot ausgestellt, mit dem die Walfänger die Tiere auf offener See jagten. Darüber hängt auch das Skelett eines Pottwals, das deutlich größer und länger ist als das Boot. „Das war ein extrem gefährlicher Job, aber er war auch extrem gut bezahlt“, sagt Buddy Vanderhoop.

Heute unternimmt der Seefahrer überwiegend Tagestouren. Vanderhoop kennt die besten Stellen, um Barsche, Thunfische und andere schmackhafte und große Fische zu fangen. Er weiß auch, wo man Buckel- und Minkwale sehen kann. Nicht selten sind Prominente zu Gast an Bord. Musiker, Schauspieler, Politiker. Buddy Vanderhoop macht kein großes Aufheben darum. „Auf See sind alle gleich“, sagt er. Die Promis schätzen das.

Besonders schön allerdings ist die ruhigere Zeit, in der die Amerikaner keine Ferien haben: Frühjahr und Herbst. Die Temperaturen sind noch nicht allzu hoch, die Einheimischen haben Zeit. Für einen Kaffee hier und ein Schwätzchen dort. Fast vergisst man, Tourist zu sein. Und gibt sich der Illusion hin, selbst an diesem Ort zu leben.

