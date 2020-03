Urlaub mit Risiko : Die Kreuzfahrt in der Corona-Krise

Die Kreuzfahrt in der Corona-Krise

Frust statt Reiselust: Passagiere auf der in Quarantäne gestellten „Diamond Princess“ im Februar. Inzwischen wird darüber diskutiert, ob die Abschottung des Schiffes tatsächlich hilfreich war. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa-tmn.

Rostock Lange boomte die Kreuzfahrt scheinbar unaufhaltsam. Dann kam das neue Coronavirus. Seereisen werden nun zunehmend unmöglich. Wie reagieren die Reedereien - und was heißt das für Urlauber?

Kreuzfahrtpassagiere werden nach ihrer Ankunft im Hafen von Anwohnern mit Steinen beworfen - aus Angst vor dem neuen Coronavirus. So geschehen auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean bei einem Anlauf der „Sun Princess“ Anfang März, wie verschiedene Medien berichteten. Das Beispiel zeigt: Das Virus Sars-CoV-2 hat die beliebte Reiseform Kreuzfahrt in eine tiefe Krise gestürzt.

Die Reederei Aida Cruises mit 14 Schiffen in der Flotte hat wegen des Coronavirus alle Kreuzfahrten zunächst bis Anfang April eingestellt. Auch die Reederei Costa kündigte an, bis zum 3. April ihre Fahrten weltweit einzustellen. Zuvor hatte schon die Reederei Princess Cruises ihre 18 Schiffe zählende Flotte für 60 Tage aus dem Verkehr gezogen. Auch Ocean Viking Cruises sagte vorerst alle Seereisen ab.

Die Reederei Hurtigruten zum Beispiel bietet dagegen nun für eine Weile kostenlose Umbuchungen an: Urlauber können ihre Reise verschieben auf einen Zeitpunkt später im Jahr und teils bis ins Jahr 2021 hinein. Tui Cruises und MSC haben zudem weitere Reisen abgesagt.

Ein normaler Schiffsbetrieb ist für die Anbieter derzeit zunehmend unmöglich: Durch den Notstand und die Einschränkung der Reisefreiheit in Italien fällt das Land mit seinen zahlreichen Kreuzfahrthäfen als Ziel aus. Die spanische Regierung hat Medienberichten zufolge für zwei Wochen alle Häfen für Kreuzfahrtschiffe geschlossen. In Norwegen müssen laut Auswärtigem Amt alle „aus nicht-nordischen Ländern“ Einreisenden damit rechnen, zurückgewiesen oder zu einer 14-tägigen Quarantäne verpflichtet zu werden. Zuvor hatten Länder wie Malaysia, Indien und die Seychellen einen Bann für Kreuzfahrtschiffe erklärt.

Auf den großen Kreuzfahrtschiffen kommen mehrere Tausende Menschen auf engem Raum zusammen. Der Schiffsmediziner Christian Ottomann verweist hier auf die Absagen von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in Deutschland - eine Kreuzfahrt ist letztlich nichts anderes. „Die großen Schiffe haben noch mehr Menschen an Bord“, betont der Leiter der Schiffsarztbörse.

Abstand halten kann zwar Schutz vor einer Infektion bieten, am besten sind es zwei Meter. „Das schafft man auf einem Kreuzfahrtschiff aber nicht“, sagt Ottomann. „Das fängt ja schon beim Einschiffen an.“

Der Schiffsarzt sieht auch in Hygienemaßnahmen keinen endgültigen Schutz: „Bei Corona habe ich lange keine Symptome, das ist das Heimtückische und der Unterschied zum Norovirus.“ Die Inkubationszeit beträgt Experten zufolge bis zu 14 Tage. Deshalb seien Maßnahmen wie das Temperaturmessen bei der Einschiffung „reine Augenwischerei“: „Da kann ich schon längst infiziert sein.“ Einmal an Bord gebracht, kann sich das Coronavirus schnell und praktisch ungehindert ausbreiten.

Viele Reedereien zeigen sich derweil bei Neubuchungen großzügig: „Die Reedereien bieten jetzt besondere kulante Umbuchungs- und Stornierungsregeln“, sagt Detlef Schäferjohann vom Portal E-hoi. „Man wird jetzt nicht jeden, der jetzt bucht, auch am Ende zur Kreuzfahrt verpflichten.“ Das Motto sei „Buchen ohne Risiko“.

Wegen des neuen Coronavirus ändern immer mehr Kreuzfahrtreedereien ihre Pläne. Die italienische Reederei Costa teilte am Freitag mit, ihre Reisen weltweit bis zum 3. April freiwillig einzustellen. Die norwegische Reederei Hurtigruten kündigte am Freitag kostenlose Umbuchungen von Kreuzfahrten an.